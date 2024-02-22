Известному тренеру предъявлены обвинения в насилии над своими детьми

Тренеру по лёгкой атлетике Йерту Ингебригтсену предъявлены обвинения в физическом насилии по отношению к своим детям — Хенрику, Якобу (олимпийскому чемпиону в беге на 1 500 м) и Филиппу Ингебригтсенам. Об этом сообщает NRK.

Обвинение связано со статьёй 271 Уголовного кодекса о причинении телесных повреждений и было предъявлено впервые 21 декабря 2023 года. По словам трёх братьев, они всю жизнь подвергались физическому насилию от отца, который считал, что таким образом воспитывает настоящих спортсменов, и гордился своей методикой железной дисциплины.