Стало известно, когда пройдет первый парад спортсменов на Красной площади

Первый парад спортсменов на Красной площади планируют провести в августе
Первый парад спортсменов на Красной площади пройдет в августе.
Об этом сообщил автор инициативы, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.
«Первый парад спортсменов пройдет на Красной площади в первые выходные дни августа. Организаторы планируют участие порядка 10 тысяч человек, которые будут представлять все виды спорта», – сказал Кремлев.
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