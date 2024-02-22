Наказание Алвеса могут смягчить

Наказание Дани Алвеса может быть смягчено в мае 2025 года.

Сегодня суд приговорил бывшего игрока «Барселоны» к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование девушки в ночном клубе Sutton в декабре 2022-го. Помимо реального срока, Алвес также приговорен к 5 годам заключения условно. Он также должен будет выплатить потерпевшей 150 тысяч евро и возместить судебные издержки.

Как передает Marca, согласно законодательству Испании, по прошествии 2 лет и 4 месяцев тюремного срока заключенный имеет право запросить третью пенитенциарную степень, предполагающую ряд послаблений. На данный момент Алвес, находящийся под стражей с 20 января 2023-го, пробыл в тюрьме 1 год и 1 месяц – это значит, что начиная с мая 2025-го Дани сможет претендовать на определенные льготы при условии надлежащего поведения и развития «культурной и профессиональной деятельности» в период заключения, а также выплаты компенсации жертве. К таким льготам относится, например, возможность покидать тюрьму в течение дня и ездить домой на выходные.