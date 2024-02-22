Раскрыты две главных опасности катания на лыжах

«Риск травмы при занятиях на беговых лыжах небольшой — при условии, что соблюдены все правила техники безопасности и правильно подобрана экипировка.



Первая опасность — спуск с горки, особенно если на пути есть повороты. В этом случае неопытный спортсмен может потерять равновесие и упасть. Поэтому одна из первых вещей, которым учат новичков, — навык безопасного падения.



Вторая опасность — отсутствие самоконтроля. Некоторые неподготовленные спортсмены тренируются слишком много, испытывают высокую нагрузку и переутомляются, из-за чего растет риск травм.



Для того чтобы избежать травм, достаточно регулярно тренироваться и посвящать максимум времени и усилий постановке техники. Кроме того, перед началом любой тренировки необходимо проводить качественную разминку — это актуально для любого спорта, а для зимних видов — особенно», — сказал Склизков.