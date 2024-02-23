Белорусская команда Minsk стала первым чемпионом "Игр будущего"

Белорусская команда Minsk стала победителем проходящих в Казани "Игр будущего" в дисциплине виртуальные велогонки.

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В четверг здесь определились первые победители. В соревнованиях по виртуальным велогонкам сильнейшими стали представители белорусской команды Minsk.

Соревнование состояло из пяти этапов: индивидуальная гонка на время, гонка с выбыванием, скрэтч, темпо, гонка по очкам. Виртуальная велогонка, проходившая на российском симуляторе WattAttack.

Белорусы набрали 522 очка, опередив российскую команду Marathon Tula и Italian Espresso из Италии.