Белорусская команда Minsk стала первым чемпионом "Игр будущего"
Белорусская команда Minsk стала победителем проходящих в Казани "Игр будущего" в дисциплине виртуальные велогонки.
В четверг здесь определились первые победители. В соревнованиях по виртуальным велогонкам сильнейшими стали представители белорусской команды Minsk.
Соревнование состояло из пяти этапов: индивидуальная гонка на время, гонка с выбыванием, скрэтч, темпо, гонка по очкам. Виртуальная велогонка, проходившая на российском симуляторе WattAttack.
Белорусы набрали 522 очка, опередив российскую команду Marathon Tula и Italian Espresso из Италии.
В этом виде программы участвовали 12 команд, в состав которых входили призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы из разных стран.