$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Белорусская команда Minsk стала первым чемпионом "Игр будущего"

Белорусская команда Minsk стала победителем проходящих в Казани "Игр будущего" в дисциплине виртуальные велогонки.

Белорусская команда Minsk стала первым чемпионом "Игр будущего"
© iStock

В четверг здесь определились первые победители. В соревнованиях по виртуальным велогонкам сильнейшими стали представители белорусской команды Minsk.

Соревнование состояло из пяти этапов: индивидуальная гонка на время, гонка с выбыванием, скрэтч, темпо, гонка по очкам. Виртуальная велогонка, проходившая на российском симуляторе WattAttack.

Белорусы набрали 522 очка, опередив российскую команду Marathon Tula и Italian Espresso из Италии.

В этом виде программы участвовали 12 команд, в состав которых входили призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы из разных стран.

Около спорта
2