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Аршавин заявил, что ему обидно за дисквалифицированную фигуристку Валиеву

Бронзовому призеру чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрею Аршавину обидно за дисквалифицированную российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом Аршавин рассказал журналистам.

Аршавин поделился мнением о дисквалификации Валиевой
© РИА Новости

"Когда ждали церемонию открытия Игр будущего, разговаривали с Камилой Валиевой. Ничего особенного. Да, знаю, что ее дисквалифицировали, обидно за нее, если честно", - сказал Аршавин.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

21 февраля Валиева посетила церемонию открытия Игр будущего в Казани. Фигуристка следила за мероприятием рядом с президентом России Владимиром Путиным.

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