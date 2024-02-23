Аршавин поделился эмоциями от встречи с Путиным

Бывший нападающий петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, как пообщался после церемонии открытия "Игр будущего" в Казани с президентом России Владимиром Путиным . Его слова приводит ТАСС.

"Удалось ли пообщаться с мировыми лидерами на церемонии? Мировой лидер один, с ним удалось пообщаться. Впечатления от общения с президентом нормальные. Был рядом четыре минуты, а то и меньше", - заявил Аршавин.

Экс-игрок "Зенита" ушел из футбола в 2018 году. После завершения карьеры футболиста Аршавин стал работать экспертом на телевидении и в структуре "Зенита".

Фиджитал-турнир "Игры будущего" проходит с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.