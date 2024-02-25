Во Франции призвали МОК не допускать Израиль на Олимпиаду-2024

26 парламентариев, среди которых депутаты левой "Непокоренной Франции", обратились с письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Они призывают запретить израильским спортсменам участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже под своим флагом и с национальным гимном.

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Причина такого требования - "беспрецедентные военные преступления, совершенные Израилем" против палестинцев в районе сектора Газа. Об этом сообщает известный британский спортивный портал Inside the Games.

МОК, в предчувствии подобной реакции, уже неофициально высказался на эту тему. Каких-либо запретов для Израиля по участию в Играх-2024 нет.