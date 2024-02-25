Во Франции призвали МОК не допускать Израиль на Олимпиаду-2024

26 французских депутатов призвали МОК не допускать Израиль на Олимпиаду-2024
26 парламентариев, среди которых депутаты левой "Непокоренной Франции", обратились с письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Они призывают запретить израильским спортсменам участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже под своим флагом и с национальным гимном.
Причина такого требования - "беспрецедентные военные преступления, совершенные Израилем" против палестинцев в районе сектора Газа. Об этом сообщает известный британский спортивный портал Inside the Games.
МОК, в предчувствии подобной реакции, уже неофициально высказался на эту тему. Каких-либо запретов для Израиля по участию в Играх-2024 нет.
«Мы не поедем на Олимпиаду в Париже. Более того, пропустим и зимние Игры. Всем и без нас хорошо» — Губерниев
Напомним, что похожие требования об отстранении Израиля от международных соревнований недавно прозвучали в адрес ФИФА и УЕФА.