Расписание финальных матчей всех дисциплин на Играх будущего – 2024

Масштабные фиджитал-соревнования «Игры будущего» — 2024 постепенно приближаются к концу — уже 26 февраля состоится финал Битвы роботов. После этого последние матчи состоятся во многих других дисциплинах: от гонок дронов до завершения выступлений по Standoff 2 и танцевальному симулятору Just Dance.