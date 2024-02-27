Лавров: российский спорт уверенно смотрит в будущее

Министр иностранных дел Сергей Лавров на церемонии открытия второго конгресса Международного движения русофилов заявил, что несмотря на политизацию спорта во всем мире, российский спорт уверенно смотрит в будущее.

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«Несмотря на беспрецедентную политизацию международного спортивного движения, уверенно смотрит в будущее и российский спорт», — сказал Лавров на открытии.

В подтверждение своих слов политик упомянул об Играх будущего, которые в абсолютно новом формате проходят сейчас в Казани. также вспомнил про игры БРИКС и Всемирные игры дружбы, запланированные для проведения в 2024 году.