Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге. Теперь футболист обязан выплачивать экс-жене четверть доходов в качестве алиментов на ребёнка, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, Сафонов получает в «Краснодаре» 12 миллионов 333 тысячи рублей. Таким образом, размер алиментов составит 3 миллиона 111 тысяч рублей.