Российского лыжника-чемпиона арестовали по делу об экстремизме

Чемпиона России по лыжным гонкам Николая Зимирева арестовали на 15 суток за фотографию бело-сине-белого флага в социальных сетях. Об этом сообщает официальный сайт Центрального районного суда г. Сочи.

© Николай Зимирев/VK

39-летний Зимирев опубликовал в соцсетях фотографию с бело-сине-белым флагом, который является «символом экстремистской организации, запрещенной на территории РФ». Это действие расценили как правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).

Лыжник свою вину не признал. Зимирев ранее в своих социальных сетях также сообщал о своем задержании во время возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Тогда он был отпущен без составления протокола.