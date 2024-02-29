Путин рассказал о росте интереса россиян к спорту и вспомнил лозунг времен СССР

Президент России Владимир Путин рассказал о возросшем интересе к спорту у россиян и в связи с этим вспомнил лозунг «бросай пить — вставай на лыжи». Lenta.ru
Об этом в четверг, 29 февраля, сообщил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Вечерняя Москва
Что касается пития, здесь у нас хорошие и заметные результаты. Мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя. Это безусловно сказывается на здоровье нации, — сказал Путин в послании Федеральному собранию. Матч ТВ