Матыцин: массовой смены спортивного гражданства россиянами не случилось

"Растет молодежь, члены нашей сборной, выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира продолжают оставаться с нами и вдохновлять молодых ребят на достижения. Повод задуматься есть - причины у всех разные, у каждого своя судьба. Но проанализировать, понять, почему люди приняли такое решение, конечно, важно. И в каждом случае тренерам и федерациям, министерству спорта и Олимпийскому комитету России нужно действовать, где мы можем, но не через запреты выезда, а через создание условий, через объяснение людям, что они приобретают и что они теряют в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - добавил министр.