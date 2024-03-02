Макрон высказался о допуске россиян на Олимпиаду-2024

«За это решение мы несем ответственность все вместе. Спортсмены под нейтральным флагом, в условиях уважения и трезвости должны иметь возможность делать свою работу», — посчитал он.

1 марта министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на Олимпиаде-2024. По его мнению, участвующие в отборе на Игры атлеты являются достоянием страны, и к ним нужно относиться с уважением.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.