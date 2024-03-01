Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места аварии

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес во время зимних учебно-тренировочных сборов в ОАЭ попал в ДТП и скрылся с места аварии. Именно из-за этого его не пустили на борт самолёта в Россию и задержали правоохранители, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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Согласно сведениям источника, задержание Промеса в ОАЭ изначально никак не связано с его уголовными делами в Нидерландах. Уже когда Квинси задержали, и эта информация разлетелась, нидерландская прокуратура запросила у ОАЭ выдачу Промеса.

Отмечается, что вопрос с аварией Промеса сейчас активно решают.