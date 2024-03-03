"Ура, я на сноуборде. Было не просто, но у меня получилось. И у вас все получится. Всем здоровья", - написал Костомаров.

Костомарову 47 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду.

Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.