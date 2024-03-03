Уругвайская команда Peñarol выиграла "Игры будущего" в дисциплине фиджитал-футбол
В финале турнира по фиджитал-футболу уругвайский Peñarol переиграл российский FC Lokomotiv.
В воскресенье на "Играх будущего" завершился турнир по фиджитал-футболу. В финале соревнований встречались российская команда FC Lokomotiv и представители Уругвая из Peñarol.
Встреча получилась очень упорной. В цифровой части команды шли вровень, а на поле в игре 5Х5 кипели нешуточные страсти. Судья показал две красных карточки, много желтых, игра изобиловала стычками.
В итоге уругвайцы все же сумели вырвать победу - 6:5.
А в матче за третье место мексиканская команда Mexico Quetzales оказалась сильнее российской Phoenix - 9:6.