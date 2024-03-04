Чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов погиб в ДТП

В ДТП в Марий Эл погиб двукратный победитель чемпионата мира по тайскому боксу Никита Чернов. Об этом сообщил тренер йошкар-олинского клуба тайского бокса «Красная машина» Андрей Собко.

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«Никита погиб по дороге на свои первые соревнования в качестве тренера и представителя своих первых воспитанников. Вечная память, Боец», — рассказал Собко.

По данным Госавтоинспекции Марий Эл, утром 2 марта на 26-м километре автодороги «Вятка» Звениговского района водитель «Камаза» на перекрёстке не уступил дорогу автомобилю «Вольво», в котором и находился спортсмен, после чего произошло столкновение.