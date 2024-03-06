Самая красивая спортсменка мира показала фигуру в бикини

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой красивой спортсменкой мира, снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка поделилась видео, в начале которого предстала в костюме мятного цвета, состоящем из мини-юбки и кроп-топа. Кроме того, на ней надеты белые кроссовки и носки. После смены кадра Спиранак показала фигуру в розовом бикини с завязками и бахромой.

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Поклонники восхитились внешним видом спортсменки и принялись писать комплименты в комментариях под роликом.

«Меня не волнует ее игра в гольф! Ее тело потрясающее», «Невероятно выглядишь», «Мое сердце больше не выдержит, если я еще раз посмотрю это видео», «Какая красотка», «Наша королева», — высказывались они.