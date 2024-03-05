Во Франции украли еще один ноутбук с файлами, касающимися проведения ОИ‑2024

Ноутбук с логистическими планами Олимпийских игр в Париже украли у генерального секретаря управления больницы Авиценны в пригороде французской столицы, сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции.

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По информации издания, компьютер украли 1 марта из автомобиля, который был припаркован возле торгового центра. Женщина отправилась за покупками в магазин, затем обнаружила, что машина повреждена, а сумка с рабочим ноутбуком исчезла. Отмечается, что в ноутбуке были документы с планами логистики и схемами организации движения транспорта во время ОИ 2024 в Париже, которые предназначались для различных больниц департамента.

Полиция начала расследование по заявлению о краже и причинении ущерба.

В конце февраля у сотрудника парижской мэрии был украден ноутбук и USB накопители с планами обеспечения безопасности ОИ 2024. Похитителя приговорили к семи месяцам тюрьмы.