Матыцин озвучил планы на «Игры будущего»

Международный турнир «Игры будущего» планируется сделать ежегодным мероприятием, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

В ближайшее время откроется заявочная кампания на проведение турнира по фиджитал‑спорту.

— «Игры будущего» пока намерены проводить ежегодно, интерес есть со стороны многих государств, и сейчас международная организация, которая является патроном этих Игр, будет в ближайшее время открывать заявочную кампанию. Надеюсь, что Игры состоятся, и в других странах пройдут с не меньшим успехом, — приводит слова Матыцина РИА Новости Спорт.

«Игры будущего» прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта, спортивная программа включала соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи, в них принимали участие спортсмены из более чем 100 стран.