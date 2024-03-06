Костомаров рассказал об увлечениях, которых лишился из-за болезни

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров на пресс-конференции по случаю выхода документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» рассказал о своих увлечениях, которых он лишился после тяжёлой болезни.

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«Если бы хотя бы правая рука осталась, мог бы в теннис играть. Надеюсь на совершенствование протезов. Я очень люблю теннис, всегда занимался. Всегда чередовал: зал, теннис, плавание. Спортивный процесс проходил спокойнее. А с такой рукой уже в теннис не поиграешь», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, что в фильме рассказана история болезни фигуриста, а также показаны некоторые архивные кадры. Отметим, что в широкий прокат лента выйдет 9 марта.