Костомаров заявил, что не станет кибатлетом

Олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил, что не будет выступать в соревнованиях для людей с ограниченным возможностями здоровья.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в связи с осложнением пневмонии. У 47‑летнего спортсмена начался некроз тканей, он перенес несколько ампутаций конечностей. Позднее Костомаров прошел процедуру протезирования.

— У вас остались какие‑либо страхи?

— Я не боюсь за себя. В большей степени боюсь за неизбежность нашей жизни, она заканчивается рано или поздно. Я очень трепетно отношусь к близким, я не хочу терять родных, близких. Когда на моих глазах умирала моя маленькая собачка, это невозможное зрелище, разрыв сердца практически. Когда расстаешься с близкими людьми, это, наверное, вообще катастрофа.

— Есть соревнования кибатлетов. Не хотите туда пойти?

— Я не кибатлет. Я хоть и в таком состоянии, но я свое отсоревновался. Хочу просто нормально жить и более комфортно чувствовать себя в быту. Мне не нужно что‑то уже доказывать в спорте. Предлагают пойти в плавание, но мне это не нужно, — передает слова Костомарова корреспондент «Матч ТВ».

Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпийских игр 2006 года в Турине, а также дважды становился чемпионом мира, три раза побеждал на чемпионатах Европы.