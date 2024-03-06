Леброн Джеймс представил новую совместную коллекцию одежды с «Ливерпулем»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс представил новую коллекцию одежды с футбольным клубом «Ливерпуль».

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Напомним, на днях Леброн Джеймс обновил свой рекорд по очкам в домашнем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс». Он первый и пока единственный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, кто пробил планку в 40 000 очков за карьеру. На данный момент Леброн является самым возрастным игроком в НБА.

© Официальный сайт "Ливерпуля"

© Официальный сайт "Ливерпуля"

© Официальный сайт "Ливерпуля"

© Официальный сайт "Ливерпуля"

2 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Игра прошла в Ноттингеме (Англия) на стадионе «Сити Граунд». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Дирни. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Игра завершилась победой гостей – 1:0.

После 27 матчей чемпионата Англии по футболу на счету «Ливерпуля» 63 очка. Коллектив Юргена Клоппа занимает первое место в турнирной таблице.