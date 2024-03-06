В ПКР рассказали о возможных квотах для россиян на Паралимпиаде 2024 года

Паралимпийский комитет России выпустил пресс-релиз, посвящённый предстоящему участию атлетов в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

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«Спортсмены-паралимпийцы продолжают готовиться к Играм, чтобы показать наивысший результат и вновь прославить российский спорт.

В настоящее время, учитывая все критерии и обстановку на сегодняшний день, предварительно состав делегации может составить 225 человек, в том числе 125 спортсменов. Их количество может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону в соответствии с ситуацией по допуску российских спортсменов на международные соревнования и порядком распределения организационным комитетом Олимпийских и Паралимпийских игр «Париж 2024» прямых приглашений на Игры.

На сегодняшний день Комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) подтвердил предоставление российским паралимпийцам 42 квот на участие в соревнованиях по плаванию. Сейчас спортсмены готовятся к участию в чемпионате Европы, который пройдёт в Мадейре с 21 по 27 апреля.

Шансы завоевать квоты на квалификационных отборочных соревнованиях остаются у шести из 22 видов спорта: лёгкая атлетика, пулевая стрельба, тхэквондо, триатлон, теннис на колясках и настольный теннис.

Ещё три вида спорта смогут попасть на Игры только на основании прямых приглашений от МПК и международных спортивных федераций: пауэрлифтинг, дзюдо и стрельба из лука», — написано в заявлении ПКР.