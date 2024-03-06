Валуев о решении IPC: «Очередные издевательства»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «Матч ТВ» назвал решение руководителей Международного паралимпийского комитета (IPC) по допуску россиян на Игры‑2024 очередным издевательством.

В среду Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия нейтральных спортсменов из России и Белоруссии в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Атлеты из России и Белоруссии будут именоваться нейтральными паралимпийскими спортсменами (NPA) и будут соревноваться в форме, одобренной IPC, которая не должна содержать каких‑либо национальных цветов, флага, названия страны, национальной эмблемы, символа или обозначения.

На соревнованиях не будут звучать гимны России и Белоруссии, а награды, завоеванные спортсменами, не будут учитываться в медальном зачете Паралимпийских игр. Также россияне не смогут участвовать в церемонии открытия и закрытия Игр‑2024.

— Придумали очередную штуку, чтобы наши не поехали. Очередные издевательства. Продолжаются издевательства над нашими спортсменами, вынуждают не ехать всяческими путями, — сказал Валуев «Матч ТВ».

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в столице Франции.