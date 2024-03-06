Костомаров рассказал о жизненных трудностях и ценностях

Много людей не ценят то, что имеют, однако при столкновении с реальными проблемами понимают, что многие их прошлые переживания оказались мелочью, рассказал «Радио 1» олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров. Спортсмен, переживший ампутацию конечностей и вернувшийся к полноценной жизни, подчеркнул, что в жизни все познается в сравнении.

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Все познается в сравнении. Для кого-то отрезанный палец — это уже катастрофа. <...> Людям кажется, что у них есть какая-то проблема, но когда они видят проблему гораздо больше, эта проблема перестает существовать, — объяснил фигурист.

В качестве примера он привел случай, произошедший с ним недавно в спортзале. К Костомарову подошел инструктор и рассказал, как один из его подопечных жаловался на боль в колене, но увидев Костомарова, сразу прекратил жалобы и занялся делом.

По словам спортсмена, после того как он вышел из больницы, он ощущает поддержку людей и чувствует, как мотивирует их, давая силы преодолевать трудности.

Жизнь прекрасна, если у вас есть руки ноги. То, как нужно это ценить, ты понимаешь только тогда, когда теряешь, — резюмировал Костомаров.

Ранее спортсмен рассказал о выходе документального фильма о себе «Роман Костомаров: рожденный дважды». Премьера картины состоится 9 марта. Спортсмен признался, что его жизнь больше похожа на кино, и отметил, что еще не смотрел фильм.