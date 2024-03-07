Медведева рассказала о реакции мужчин на откровенную фотосессию

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в новом выпуске YouTube-шоу «БеС Комментариев», что не жалеет об участии в откровенной фотосессии для журнала Maxim, несмотря на то, что после этого, ей пришлось закрыть директ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«После того, как я снялась на обложку Maxim, мне пришлось закрыть директ. Такое начали присылать, что врагу не пожелаешь. Не пожалела, что снялась, меня это раскрыло как женщину. Кончено, я попереживала. Но когда ты сидишь на отдыхе, и думаешь, выкладывать фотку в купальнике или нет, то вспоминаешь, что снималась для обложки журнала Maxim, и спокойно выкладываешь фото в купальнике. Это придает такой уверенность внутренней. Я закрыла директ из-за того, что мне начали кидать члены. Без цензуры. Вместо привет», — заявила спортсменка.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».