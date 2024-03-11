Песков призвал продолжать контакты с МОК, чтобы донести свою точку зрения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимо продолжать контакты с Международным олимпийским комитетом (МОК). RT на русском

«Сейчас Россия может набраться терпения, продолжать контакты с МОК. Хотя я понимаю, что мы существенно ограничены. Но нужно искать возможность, нужно доносить свою точку зрения. Работать дальше, это единственное, что мы можем сделать», – отметил Песков. Спорт день за днем

«Безусловно, руководству Международного олимпийского комитета нужно очень хорошо задуматься над теми решениями, которые они принимают в отношении нашей страны. И задуматься над понятием «двойные стандарты». На ситуации в других частях мира они закрывают глаза. То, что происходит вокруг Украины, вдруг становится предметом их интереса. Хотя спорт должен быть чистым от политики. Им следует задуматься, потому что угроза есть», — добавил представитель Кремля. Газета.Ru