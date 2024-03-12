Глава ВАДА высказался о проверке российских спортсменов перед Олимпиадой

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька высказался о тестировании российских спортсменов в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

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«Мне поступают вопросы по поводу российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Они подлежат допинг-тестированию. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) и другие организации берут пробы у российских спортсменов на турнирах и тренировках за рубежом. Проверка проб происходит за пределами России. ВАДА сохраняет скептицизм и обеспокоенность, когда речь идёт о России. Мы должны быть бдительными и сделать всё возможное, чтобы обеспечить надлежащую проверку перед Играми в Париже. Более того, все участники Олимпиады должны пройти проверку вне зависимости от того, откуда они», — сказал Банька на симпозиуме ВАДА в Лозанне.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. При этом атлеты должны соблюсти ряд требований для получения лицензии на выступление.