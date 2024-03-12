Банька о работе WADA: «Разгромлены нелегальные лаборатории, произведено множество арестов. Подробности, которые будут раскрыты позже, сведут вас с ума»
Глава WADA заявил о десятках успешно проведенных антидопинговых операций.
«В 2022 году WADA (Всемирное антидопинговое агентство) выиграло грант Европейского союза на укрепление потенциала расследовательских отделов европейских национальных антидопинговых организаций и правоохранительных органов.
Уровень взаимодействия между WADA, национальными антидопинговыми агентствами и правоохранительными органами был невероятным.
Я не хочу раскрывать подробности в преддверии этой сессии, но мы говорим о десятках совместных операций, в результате которых было изъято несколько тонн препаратов, повышающих работоспособность.
Разгромлены нелегальные лаборатории, произведено множество арестов, мошенникам предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Подробности, которые будут раскрыты позже сегодня, сведут вас с ума», – сказал Витольд Банька на симпозиуме организации.
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Витольд Банька: «WADA провело десятки операций – изъяты тонны препаратов, разгромлены нелегальные лаборатории. Подробности сведут вас с ума»