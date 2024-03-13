Сборная России начала продажу новой формы

В продажу запущена новая игровая форма сборной России по футболу. Производителем новой экипировки стала компания Jogel. Продажа стартовала на известном сайте Lamoda. Футболка национальной команды стоит 5999 рублей, а шорты — 3199 рублей. Таким образом, за комплект игровой формы сборной России придётся заплатить более 9 тыс. рублей.

© Чемпионат.com

Напомним, ранее состоялась презентация новой формы сборной России по футболу. Мероприятие было проведено 10 марта 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровые комплекты представила компания Jogel. Первый комплект выполнен в красном цвете. Второй комплект выполнен в белом цвете.

Ближайший матч национальная команда России проведёт уже 21 марта, соперником команды Валерия Карпина станет сборная Сербии. Через несколько дней, 25 марта, россияне встретятся на своём поле со сборной Парагвая. Обе игры пройдут в Москве и будут носить товарищеский характер. При этом российские клубы и сборные по-прежнему отстранены от международных турниров.