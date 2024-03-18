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Тренер Тарасова заявила, что никогда не позволит себе говорить плохое о Западе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила американскому журналисту Филиппу Хершу, который заявил, что специалист часто позволяет себе говорить сомнительные вещи о Западе, передает РИА Новости.

Тарасова заявила, что никогда не позволит себе говорить плохое о Западе
© globallookpress.com
«В любой стране есть и хорошие люди, и плохие. Но как о стране, о народе я никогда не позволяла себе говорить ничего плохого», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Сергей Карякин увидел абсолютный цинизм и манипуляцию в словах Эммануэля Макрона про Россию и Игры.

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