Винер высказалась о призыве отказаться от «Игр дружбы»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ФХГР) Ирина Винер заявила «Матч ТВ», что Международный олимпийский комитет (МОК) давно никого не объединяет, а также выразила уверенность, что на «Игры дружбы» приедут дружественные России страны.

© Матч ТВ

Во вторник МОК в своем релизе призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в «Играх дружбы» в России.

— Почему же заявление МОК по «Играм дружбы» беспрецедентное? Они уже давно никого не объединяют. У нас под носом пример с Олимпиадой и тем, что около 40 человек поедут под белым флагом.

— Как вам кажется, прислушаются ли к этому заявлению правительства стран и спортсмены?

— Мне уже ничего не кажется. Я вижу то, что есть на самом деле. Все кто к нам приезжают — уважают нас. Дружественные страны к нам должны приехать, а те, кто не любит нас и не уважает, — мы их тоже не уважаем и не любим. Вот и все, — сказала Винер «Матч ТВ».

«Игры дружбы» пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.