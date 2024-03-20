Константин Генич эмоционально высказался о смерти Василия Уткина

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался о смерти своего коллеги — Василия Уткина. Он поделился совместными воспоминаниями о коллеге и товарище, а также признался, что до сих пор не может поверить в произошедшее. Напомним, Уткин ушёл из жизни в возрасте 52 лет.

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