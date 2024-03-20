Telegram-канал Mash пишет, что спортивный журналист Василий Уткин страдал сильной одышкой в течение трех дней до смерти. По данным канала, комментатор жаловался на это врачам, приехавшим к нему на вызов. News.ru

Врачи на месте диагностировали у него тромбоэмболию легочной артерии и вкололи антикоагулянт. Однако это не подействовало, комментатора привезли в больницу в тяжелом состоянии и подключили к ИВЛ. Lenta.ru

Отмечается, что ситуацию ухудшала гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Ura.Ru

О смерти журналиста 19 марта сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ». Портал выразил соболезнования в связи с кончиной Уткина и отметил, что смерть журналиста стала большой потерей для российского спорта. Вечерняя Москва