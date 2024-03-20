Винер сравнила гимн нейтральных атлетов на ОИ‑2024 с похоронным маршем

Гимн нейтральных атлетов для спортсменов из России и Белоруссии, который МОК презентовал накануне, похож на похоронный марш, заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

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МОК ранее объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Игр‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов. Россияне не будут допущены к участию в параде атлетов на церемонии открытия Олимпиады. В МОК также презентовали гимн и флаг AIN для спортсменов из России и Белоруссии, которые могут выступить в Париже в нейтральном статусе.

— Я не понимаю и никогда не пойму тех спортсменов, которые при таких унизительных условиях хотят участвовать в этих соревнованиях! Наша команда, мои девочки‑гимнастки, сразу сказали, что не будут участвовать без флага и гимна. А тот гимн, который нам предлагает МОК, похож на похоронный марш, — приводит слова Винер Sport24.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.