Болельщику, выбежавшему на поле, грозит до 15 суток ареста

Болельщик, выбежавший на поле во время второго тайма товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0) может получить штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток. В отношении него был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ. Сегодня суд определит нарушителю порядка наказание, сообщает МВД.

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«Правонарушителем, который 21 марта во время футбольного матча, проводимого на стадионе на территории Северного административного округа столицы, растолкал других зрителей, перелез через ограждение и выбежал на поле, оказался 29-летний местный житель», — говорится в заявлении пресс-службы МВД.

Ранее в СМИ сообщалось, что болельщик был в футболке с фотографией известного блогера Меллстроя, таким образом, выполняя его задание.