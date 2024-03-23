Огромная очередь из желающих проститься с Уткиным попала на видео

В Москве к Центральной клинической больнице, где проходит прощание со спортивным журналистом и комментатором Василием Уткиным, протянулась огромная очередь, передает корреспондент NEWS.ru. На кадрах с места прощания видно, что цепь людей протянулась от станции метро «Крылатское».

Прощание с Уткиным, умершим 19 марта в результате тромбоэмболии легочной артерии, проходит в ритуальном зале ЦКБ. Люди, несмотря на пасмурную погоду, стоят в огромной очереди, чтобы проститься с любимым комментатором. Многие несут цветы.

Спортивного журналиста проводили в последний путь под бурные аплодисменты. Траурное мероприятие посетили десятки человек, среди которых были близкие, друзья и коллеги Уткина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в течение трех дней перед смертью Уткин страдал сильной одышкой. Комментатор жаловался на это врачам скорой помощи, которые приехали к нему на вызов. Он также заявлял медикам о сбитом дыхании и сильной сухости во рту. По некоторым данным, у Уткина диагностировали тромбоэмболию легочной артерии, после чего ему вкололи антикоагулянт. Общее состояние комментатора ухудшилось из-за морбидного ожирения, гипертонической болезни и пароксизмальной формы фибрилляции предсердий.