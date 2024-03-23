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Загитова пожертвовала 500 тысяч рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пожертвовала 500 тысяч рублей на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Загитова пожертвовала на помощь семьям погибших и пострадавшим в «Крокусе»
© Матч ТВ

В пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По последним данным СК России, погибли 133 человека.

— Если у вас есть возможность помочь — помогайте! Сейчас очень важна сплочённость и поддержка друг друга, — написала спортсменка в своем Telegram‑канале.

Также Загитова опубликовала скриншот чека с переводом денежной суммы на специальный счет «Российского Красного Креста».

Около спорта
Алина Загитова
Следственный комитет