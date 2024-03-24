Поздняков обвинил МОК в отсутствии реакции на теракт в "Крокусе"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале остался недоволен отсутствием реакции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) на теракт в «Крокус Сити Холле».

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«Многие государства и их лидеры выразили нам свою поддержку и осудили терроризм, люди во всем мире несут цветы к мемориалам памяти и скорби. Равнодушных нет. Почти. Потому что на общем фоне мы видим, к сожалению, отсутствие вообще какой-либо реакции со стороны главной Олимпийской организации мира. Нейтральный статус у МОК теперь и в отношении человеческих жизней. По национальному признаку. Печально», — написал Поздняков.

Вечером 22 марта в ТЦ «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

С весны 2022 года российские спортсмены потеряли возможность выступать на международных турнирах из-за отстранения.