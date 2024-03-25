Футболист Дани Алвес внес залог в €1 млн и сможет выйти из тюрьмы

Бразильский футболист Дани Алвес внес залог в €1 млн, наложенный испанским судом, и будет освобожден из тюрьмы в ближайшее время после 14 месяцев в заключении. Об этом сообщила пресс-служба Высшего суда Каталонии. ТАСС

В январе прошлого года 40-летнему Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключен под стражу. Позднее бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. При этом прокуратура Испании планировала подать апелляцию на решение суда, считая, что Алвес должен находиться в заключении большее количество времени. Чемпионат.com

Ранее появилась информация, что семья Алвеса рассчитывает взять в кредит € 1 млн, необходимый для внесения залога в суд. RT на русском