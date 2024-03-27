«Спартак» объявил, что поможет пострадавшим от теракта в Москве

Пресс-служба московского «Спартака» объявила, что клуб финансово поможет пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Красно-белые перечислят на благотворительность все средства, полученные с продажи билетов на ближайший домашний матч с «Уралом».

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Напомним, в пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Количество жертв теракта перевалило за сотню. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днём общенационального траура. Больше 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. Некоторые зарубежные команды и сборные по футболу почтили память погибших минутой молчания.