Винер назвала решивших выступить на ОИ спортсменов «командой бомжей»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики считает унизительным выступление в нейтральном статусе.

«В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна и болельщиков поедет на Олимпиаду», — сказала Винер РИА Новости.

На прошлой неделе министр спорта Олег Матыцин предложил российским атлетам самостоятельно принять решение по участию в Играх. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что все прошедшие квалификацию могут поехать на соревнования, поскольку вопрос участия остаётся личной ответственностью спортсмена и федерации.