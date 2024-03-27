Татьяна Тарасова: «МОК не должен совать свой нос в Игры дружбы»

Татьяна Тарасова считает, что МОК не должен вмешиваться в Игры дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства стран не участвовать в Играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.