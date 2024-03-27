Стало известно, где пройдут Европейские игры-2027

Европейские игры в 2027 году пройдут в Стамбуле
Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) одобрил проведение четвертых Европейских игр в Стамбуле в 2027 году, сообщается на сайте ЕОК.
Решение исполкома ЕОК будет представлено генеральной ассамблее организации в июне для окончательного утверждения и подписания соответствующих контрактов.
— ЕОК рад утвердить кандидатуру Стамбула на проведение Европейских игр в 2027 году. Это отличная новость как для европейских спортсменов, так и для города. Стамбул и Турция уже давно являются хорошими друзьями международного спорта, — сказал президент ЕОК Спирос Капралос.
Отмечается, что план Стамбула по размещению объектов для Европейских игр не предусматривает никакого дополнительного строительства, помимо построенных или запланированных объектов.
В прошлом году Европейские игры принимала Польша. В рамках турнира состоялись соревнования в 29 видах спорта.