Более 50% опрошенных французов считают, что страна не будет готова к проведению ОИ

Более половины французов (52%) считают, что Франция будет плохо подготовлена к проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой CSA по заказу телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и газеты Le Journal du Dimanche.

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По информации Europe 1, в опросе приняли участие более 1 тыс. человек старше 18 лет. Согласно полученным данным, более пессимистичными в своих прогнозах оказались женщины: среди них 55% полагают, что Франция не будет готова принять у себя спортсменов и зрителей со всего мира. Среди мужчин такого мнения придерживаются 50%.

Чаще всего отрицательно на вопрос о том, будет ли Франция готова к проведению Игр летом, отвечали респонденты в возрасте от 35 до 64 лет (56-57%). Французы от 18 до 24 лет также по большей части склонны считать, что страна не будет готова к Олимпиаде (54%), тогда как больше половины участников от 25 до 34 лет, напротив, дали положительную оценку (51%). При этом наибольшую уверенность в должном уровне подготовки страны к проведению мероприятий выразили участники опроса старше 65 лет - 55% из них смотрят на готовность Франции к Играм оптимистично.

Как сообщила ранее Europe 1, главное управление внутренней безопасности Франции рекомендовало МВД республики отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр на реке и перейти к "плану Б" из-за высокой угрозы безопасности участников.

24 марта премьер Франции Габриэль Атталь сообщил, что власти республики повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего после совещания совета по национальной обороне, организованного в Елисейском дворце в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". В свою очередь глава МВД республики Жеральд Дарманен позднее заявил, что Франция сталкивается с беспрецедентным уровнем террористической угрозы. По его словам, в стране предотвращается "один теракт раз в два месяца". Спецслужбы работают над тем, чтобы не допустить организации террористических атак, их финансирования, а также задерживают тех, кто планировал совершить нападения, утверждал министр.