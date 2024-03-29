Промеса побрили налысо в тюрьме

Задержанный в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) полузащитник «Спартака» Квинси Промес содержится в камере с 15-ю заключенными. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

— Пребывание в тюрьме Аль-Авир нельзя назвать роскошным, — говорится в сообщении.

Как утверждает издание, Промес размещен в камере, которая рассчитана на шесть человек. Футболист спит на одной из трех двухъярусных кроватей. Кроме него еще от 10 до 20 заключенных спят на полу.

В течение дня Промесу разрешается выходить из камеры, чтобы посмотреть телевизор в общем коридоре, сообщает источник издания. Еще можно выходить на улицу, однако занятия спортом там запрещены. Согласно условиям содержания, Промесу побрили голову налысо, передает De Telegraaf.

Стали известны условия содержания Промеса в тюрьме ОАЭ

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Позднее стало известно, что правительство обсуждает с ОАЭ экстрадицию футболиста. А 14 февраля суд в Амстердаме приговорил Квинси Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, ему может грозить экстрадиция. Есть ли шанс, что спортсмен сможет вернуться в Россию и играть дальше за красно-белых, выясняла «Вечерняя Москва».