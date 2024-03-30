Телеведущая и бывшая гимнастка Стубайло сравнила Винер с мамой

Телеведущая Анжелика Стубайло, во время своей спортивной карьеры ставшая чемпионкой мира по художественной гимнастике, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказала о своих отношениях с многолетним главным тренером сборной страны по художественной гимнастике Ириной Винер, назвав ее второй матерью.

«Ирина Александровна Винер – это человек, про которого я могу говорить очень много. Я безмерно уважаю и люблю ее, горжусь, что была и остаюсь ее ученицей. У нас с ней очень теплые человеческие отношения, я ими очень дорожу. Да, я считаю, что она моя вторая мама и это не просто слова, это я говорю от души. Я беру с нее пример во всем. Она невероятно мудрая женщина, я ее просто обожаю всем сердцем, и она меня сопровождает, ведет. Ирина Александровна дает мне и рабочие советы, и жизненные, личные», — рассказала Стубайло.

Под руководством Винер Стубайло занималась с 12 лет после переезда в Москву из Волгограда. Спортсменка стала двукратной чемпионкой мира и один раз бронзовым призером мирового форума, а также многократной чемпионкой страны и Заслуженным мастером спорта Российской Федерации.